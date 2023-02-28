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Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор Дніпропетровської області. В ніч на 28 лютого окупанти тричі били по Нікополю.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджений готель, приватні будинки, господарська споруда та авто. Крім того, у місті обiрванi лiнiї електропередач.

Фото 2 — Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Фото 3 — Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Фото 4 — Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Фото 5 — Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Фото 6 — Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого окупанти двічі обстріляли Нікопольський район.

Автор:
Ніна Комащенко