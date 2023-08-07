Росіяни обстріляли Нікополь, загинув чоловік

Протягом дня 7 серпня російські окупанти продовжували тероризувати Нікополь. Ворог бив про місту по місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Згідно з повідомленням, смертельні поранення отримав 36-річний чоловік, а 68-річний чоловік постраждав. Лікарі надали йому необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу було пошкоджені приватні будинки, господарські споруди і авто. Ворожі снаряди також пошкодили газопровід і лінії електропередач.

Нагадаємо, вночі 7 серпня армія РФ вдарила по Покровській громаді Синельниківського району ракетою, виникла пожежа. Крім того, вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Окрім цього, протягом ночі 4 серпня ворог п’ять разів обстріляв Нікопольщину. Окупанти били з важкої артилерії та РСЗВ. Під обстріли потрапив сам Нікополь, а також Червоногригорівська та Мирівська громади.