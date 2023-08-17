Росіяни обстріляли Нікопольщину із артилерії

Протягом дня, 17 серпня, російські війська двічі вдарили по Нікополю та один раз по Марганецькій громаді. До населених пунктів прилетіли понад два десятки снарядів.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він розповів, що ворог накрив область вогнем з артилерії. Внаслідок обстрілів були понівечені 8 господарських споруд, автівки та лінія електропередач.

Лисак додав, що снаряди окупантів пошкодило комунальне підприємство та 12 приватних будинків. Три з них зайнялися. Рятувальники вогонь приборкали.

Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 16 серпня російські окупаційні війська завдали ударів по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Внаслідок цього, російські терористи поранили 18-річного хлопця. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака, але він загинув.