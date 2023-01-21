Росіяни обстріляли Нікопольщину: є руйнування

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 21 січня окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду - скерував з десяток снарядів на село Вищетарасівка", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожого удару є руйнування, деталі ще з’ясовуються.

Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, в ніч на 19 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії та "Градів" Нікопольщину. Внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.