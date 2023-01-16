Росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки та газопровід

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 16 січня окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені", - зазначив він.

За його словами, у Червоногригорівці внаслідок обстрілів понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня окупанти також обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Окупанти випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів.