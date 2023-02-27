ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор Дніпропетровської області. В ніч на 27 лютого окупанти двічі обстріляли Нікопольський район.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пiд вогонь з важкої артилерiї потрапили сам Нiкополь та Мирiвська громада. Люди вцiлiли", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, газогони та лiнiя електропередач.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.

Нагадаємо, вночі 26 лютого армія країни-агресора накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам. 

Автор:
Ніна Комащенко