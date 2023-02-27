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Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Російські окупаційні війська продовжують терор Дніпропетровської області. В ніч на 27 лютого окупанти двічі обстріляли Нікопольський район.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пiд вогонь з важкої артилерiї потрапили сам Нiкополь та Мирiвська громада. Люди вцiлiли", - зазначив він.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, газогони та лiнiя електропередач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.
Нагадаємо, вночі 26 лютого армія країни-агресора накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам.