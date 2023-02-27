Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор Дніпропетровської області. В ніч на 27 лютого окупанти двічі обстріляли Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пiд вогонь з важкої артилерiї потрапили сам Нiкополь та Мирiвська громада. Люди вцiлiли", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, газогони та лiнiя електропередач.

Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.

Нагадаємо, вночі 26 лютого армія країни-агресора накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам.