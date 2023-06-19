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Події
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Росіяни обстріляли низку населених пунктів Донеччини, за добу одна людина загинула

Донецька область, знак
Донецька область. Фото: Павло Кириленко / Facebook

Російські війська обстрілами Донецької області 18 червня вбили жителя села Тоненьке. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію станом на ранок 19 червня.

Як зазначив чиновник, серед ночі росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади, зруйнувавши будинок.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав шести ракетних ударів та 31 артобстрілу.

На Донецькому напрямку ворог сім разів обстріляв Курахівську громаду: відкривав вогонь по Кураховому й Гострому, пошкодивши шість приватних будинків.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді окупанти пошкодили вісім будинків: пʼять – у Торецьку, два – у Нью-Йорку й один – у Неліпівці. А в Часовоярській громаді було пошкоджено шість будинків.

На Лисичанському напрямку війська РФ здійснили чотири обстріли Лиманської громади.

Автор:
Артем Ющенко