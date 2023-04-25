Росіяни обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: дві людини загинули та 13 поранені (ФОТО)

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 24 квітня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені будинки та є жертви.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку росіяни 5 разів обстріляли Новоукраїнку і 3 рази — Пречистівку, там обійшлося без постаждалих.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram керівника ОВА

На Донецькому напрямку відбулося 6 обстрілів Курахівської громади — пошкоджено школу, 2-поверхівку та 15 приватних будинків. У Новобахмутівці пошкоджено будинок. Авдіївка протягом вечора зазнала обстрілів з артилерії та "Градів", внаслідок чого пошкоджені будинки на 5 вулицях.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram керівника ОВА

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів у Нью-Йорку 3 людини дістали поранення. Крім того, пошкоджено школу у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Лиманській громаді.

"Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 13", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня росіяни вдарили ракетами по Краматорську.