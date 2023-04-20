Росіяни обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: одна людина загинула та двоє поранені (ФОТО)

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 19 квітня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені будинки та є жертва.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку зафіксовано понад 30 обстрілів Вугледара, також під вогонь з "Градів" потрапила Новоукраїнка.

На Донецькому напрямку під обстрілами були Курахове і Гірник, Новоолександрівка, Мар'їнка, Авдіївка та околиці Очеретинської територіальної громади.

Внаслідок артобстрілів та ракетних ударів у Костянтинівці одна людина загинула. Також у місті пошкоджено 2 двоповерхівки, 8 приватних будинків, 8 автівок.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram керівника ОВА.

Крім того, два будинки пошкоджено у Торецькій громаді, обстрілів зазнали околиці Часовоярської і Соледарської громад.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram керівника ОВА.

На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Сіверська та громади.

"Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще двох", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, 18 квітня росіяни обстріляли Слов'янськ — застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Постраждали 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки"