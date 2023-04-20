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Росіяни обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: одна людина загинула та двоє поранені (ФОТО)
Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 19 квітня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені будинки та є жертва.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, на Волноваському напрямку зафіксовано понад 30 обстрілів Вугледара, також під вогонь з "Градів" потрапила Новоукраїнка.
На Донецькому напрямку під обстрілами були Курахове і Гірник, Новоолександрівка, Мар'їнка, Авдіївка та околиці Очеретинської територіальної громади.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок артобстрілів та ракетних ударів у Костянтинівці одна людина загинула. Також у місті пошкоджено 2 двоповерхівки, 8 приватних будинків, 8 автівок.
Крім того, два будинки пошкоджено у Торецькій громаді, обстрілів зазнали околиці Часовоярської і Соледарської громад.
На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Сіверська та громади.
"Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще двох", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, 18 квітня росіяни обстріляли Слов'янськ — застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Постраждали 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки"