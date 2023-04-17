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Росіяни обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 16 квітня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого є пошкоджені будинки та будівлі підприємства.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Волноваському напрямку пошкоджено 5 будинків у Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка", - зазначив він.
Також внаслідок російських обстрілів пошкоджено два будинки у Соловйовому Очеретинської громади, зафіксовано 3 обстріли Курахового та поодинокі обстріли Авдіївки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, рашисти нанесли два ракетних удари по Костянтинівці. Там ворог поцілив на територію підприємства, пошкодив 3 будівлі та автівку.
На Лисичанському напрямку під вогнем була Званівка і Переїзне, також росіяни впродовж доби обстрілювали Сіверськ.
Нагадаємо, вдень у п'ятницю, 14 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янськ. Внаслідок атаки пошкоджено 10 будинків та цивільну інфраструктуру. По місту було випущено 8 ракет із ЗРК "С-300". Кількість жертв обстрілу склала 15 осіб.