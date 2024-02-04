Росіяни обстріляли низку областей: яка ситуація в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 4 лютого війська Російської Федерації не припиняють воювати з цивільним населенням України та обстрілювати мирні міста. Протягом доби, внаслідок ворожих обстрілів дві людини отримали поранення.

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На Харківщині під обстріли потрапили 17 населених пунктів

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та інші, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Авіаударів окупантів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане.

Під час ворожого обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає.

У с. Григорівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік.

На Херсонщину прилетіло 92 снаряди

За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 92 снаряди, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, авіації та БпЛА, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог спрямував 13 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Окупанти гатили по 22 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 104 удари

По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артобстрілів, повідомили в ОВА.

Росіяни здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Вночі окупанти атакували Нікополь

Росіяни скерували зброю на Нікополь. Вдарили по місту з важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих. Щодо руйнувань – фахівці з'ясовують, обстежують територію, повідомили в ОВА.

Після вчорашнього перенавантаження мереж енергетики заживили Кривий Ріг та громади району і вже опівночі повернули світло до кожної домівки.

Росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини

За 3 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Максимільянівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому і адмінбудівлю в Кураховому. У Покровську пошкоджено підприємство, повідомили в ОВА.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки і промислова будівля. У Торецькій громаді обстріляне Північне, у Соледарській — Роздолівка, Никифорівка тв околиці Васюківки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці.