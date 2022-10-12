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Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури на Сумщині: у двух районах немає світла
12 жовтня армія країни-агресора РФ обстріляла об'єкти інфраструктури у Сумській області. У Сумському і Шосткинському районах наразі аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами сьогодні на 7 ранку в області без електропостачання лишалися 247 споживачів.
"Але наразі маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території РФ по об'єктах інфраструктури", - зазначив Живицький.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Саме тому у Сумському і Шосткинському районах наразі аварійне відключення електроенергії.
"Прошу з розумінням віднестися до цієї ситуації. Графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору", - зазначив очільник області.
Зазначимо, 10 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. В результаті в усіх районах області були перебої зі світлом.