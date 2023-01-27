Росіяни обстріляли об‘єкти інфраструктури у Запоріжжі

Російські окупаційні війська ввечері 27 січня вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого є постраждалий.

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"За попередньою інформацією рашисти атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждав чоловік, його госпіталізували.

На місцях працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 26 січня нанесли 2 ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. За попередньою інформацією, загарбники застосовували ракети С-300.