Росіяни обстріляли Очаків: є постраждалі

Російські окупаційні війська в другій половині дня 21 грудня відкрили вогонь по Очакову Миколаївської області, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

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Згодом начальник поліції регіону Сергій Шайхет уточнив, що троє осіб отримали поранення. Постраждав хлопчик 2012 року народження, чоловік 1981 р.н та жінка 1948 р. н.

"Наразі їх життю загрози немає", — зазначив Шайхет, уточнивши, що порання незначні.

Нагадаємо, внаслідок попередніх масованих артилерійських ударів по Очаківській громаді було зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Тоді обійшлося без постраждалих.

Крім того, в жовтні біля Очакова армія РФ атакувала портові цивільні буксири. В результаті загинули члени екіпажів. Ще одна людина пропала безвісти. Також один член екіпажу дістав поранення, медикам вдалося зберегти йому життя.