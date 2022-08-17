Росіяни обстріляли один із університетів Миколаєва

Окупанти вночі 17 серпня запустили дві ракети в один із університетів Миколаєва. Руйнувань зазнав корпус, де ще вдень приймали документи абітурієнтів, підписували обхідні листи та видавали дипломи.

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Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Він уточнив, що у момент ракетного удару в університеті був лише охоронець, він не постраждав.

"Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу. Усім, кому потрібно, безкоштовно видамо плівку та ОСБ-плити", — додав Сєнкевич.

Зранку комунальники приступили до розчищення території біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.

Раніше, 12 серпня, армія РФ зруйнувала корпус одного з університетів Харкова. Зазначимо, що і Харків, і Миколаїв майже щоденно потрапляють під ворожий вогонь.

15 серпня Сєнкевич повідомляв, що росіяни пошкодили ще один навчальний заклад в місті. В ньому обвалилась частина будівлі. Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав готель на околицях Миколаєва.