Росіяни обстріляли передмістя Херсона: поранено жінку

Одна людина була поранена 7 жовтня близько 12:30 внаслідок масованого російського обстрілу селища Комишани Херсонської громади. Про це повідомляють обласна військова адміністрація та обласна прокуратура.

Поранення отримала 53-річна жінка, яка на момент російського удару знаходилася вдома. Її у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. У селищі пошкоджено будинки, господарчі споруди, автотранспорт та приміщення підприємства.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що 22 серпня внаслідок удару російської армії по Комишанах загинула 71-річна жінка. Вона теж знаходилася у будинку. Крім того, було поранено 55-річного чоловіка.

13 серпня російська армія обстріляла магазин у Комишанах, внаслідок чого 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі. А у ніч на 11 серпня ворог ударив по житловому будинку в цьому ж селищі: поранення отримали троє жінок віком 50, 65 та 84 роки.