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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни обстріляли підприємства в Херсонській області — одна людина постраждала

обстріли херсонської області, атаки на херсонщину
Фото: Wikimapia

Російські окупаційні війська в неділю, 4 червня, відкрили вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Зафіксовано влучання у два підприємства.

Про це повідомила пресслужба Херcонської ОДА.

Керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства у Веселому.

Внаслідок атаки 64-річна жінка отримала легкі поранення. Їй надали медичну допомогу.

Крім того, загарбники вдарили по Бериславу. Там окупанти завдали удару по заводу. Деталі щодо руйнувань та жертв уточнюються.

Напередодні, протягом доби 2 червня росіяни здійснили 65 обстрілів Херсонщини, чим поранили пʼятьох людей, серед яких двоє дітей. Днем раніше окупанти 81 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Тоді через російську агресію 16 людей дістали поранення.

Автор:
Віта Молодан