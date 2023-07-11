Росіяни обстріляли прифронтові райони Харківщини, є поранений

Російські окупанти продовжують тероризувати прифронтові райони Харківської області. Протягом доби 10 липня, росіяни завдали ударів по населеним пунктам Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району, 64-річний чоловік отримав поранення.

По селу Одноробівка Богодухівського району рашисти завдали ударів з гелікоптерів та артилерії. Було пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання.

Також окупанти обстріляли з артилерії села Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району, пошкодили приватний будинок та господарчу споруду.

Синєгубов додав, що в області триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 липня, ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.