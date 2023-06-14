Росіяни обстріляли прикордонне село на Чернігівщині: загинула жінка

Одна людина загинула 14 червня внаслідок обстрілу російськими військами прикордонного села Янжулівка Семенівської громади Чернігівської області. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, у проміжку часу з 13:40 до 15:00 ворожі війська обстріляли цей населений пункт із застосуванням ствольної артилерії, у результаті чого загинула 56-річна місцева жителька. Окрім того, було пошкоджено два житлові будинки.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури розпочато розслідування провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

В свою чергу, оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України повідомило, що всього з 13:40 до 14:35 в районі Янжулівки було зафіксовано 13 приходів, ймовірно з міномету калібру 82 мм.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Нагадаємо при цьому, що ще в листопаді влада Чернігівщини закликала мешканців прикордоння виїхати з потенційно вразливої території. Про обстріли ж самої Янжулівки неодноразово повідомлялося ще в травні минулого року, а також у червні.

Втім, мешканці прикордоння Чернігівщини наразі продовжують регулярно гинути через обстріли з російського боку кордону: зокрема, в Семенівській громаді в квітні було вбито 25-річну жительку села Галаганівка, а також мешканця села Тимоновичі.