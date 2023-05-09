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Росіяни обстріляли прикордонні громади Сумщини, зафіксовано 70 вибухів

сумщина, обстріли
Рятувальники допомагають ліквідовувати наслідки ворожого авіаудару. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад.

Про це повдомляє Сумська обласна військова адміністрація.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи) та артилерії (4 вибухи). Новослобідська громада зазнала обстрілів зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Повідомляється, що внаслідок обстрілу було пошкоджено 2 приватні автомобілі, 5 приватних житловихі будинків, лінію електропередачТакож був один вибух з міномету

По Білопільській громаді росіяни вгатили зі ствольної артилерії (2 вибухи), мінометів (9 вибухів) та АГС (15 вибухів), а по Шалигинській громаді здійснено обстріл з РСЗВ (7 вибухів).

Армія РФ 2 травня обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 112 вибухів. 

Нагадаємо, обстріли з боку російських окупантів призвели до пошкодження розподільних мереж на Сумщині та Херсонщині. 

Автор:
Тетяна Гойденко