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Росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram очільника Харківської ОВА.

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківської області. Так, 26 березня окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударами ворога були Куп'янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди", - зазначив він.

З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Там пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

За словами Синєгубова, обійшлося без постраждалих.

Фото 2 — Росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram очільника Харківської ОВА.

Нагадаємо, 25 березня в селі Тимофіївка Богодухівського району російські обстріли знищили житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкодили.

Автор:
Ніна Комащенко