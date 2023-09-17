Росіяни обстріляли прикордонну громаду на Сумщині: є загиблий та поранена

Однак людина загинула та одна була поранена 17 вересня внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади, що на півдні Сумської області. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що обстріл цивільної інфраструктури стався близько 10:00 в неділю. Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото з місця події, так само як і інші подробиці не наводяться. Інші ж дотичні державні структури про подію наразі не повідомляють.

Зазначимо при цьому, що Великописарівська обстрілюється з-за російського кордону кожного дня, зокрема минулої доби було зафіксовано обстріли з гранатометів СПГ-9 (8 вибухів) та АГС (20 вибухів), мінометів (55 вибухів) та артилерії (26 вибухів).