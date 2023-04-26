Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: зафіксовано 100 "прильотів"

Протягом дня 26 квітня російські окупанти здійснили обстріли прикордонних громад Сумської області. Під вородий вогонь з мінометів, артилерії та автоматичних гранатометних систем потрапили Білопільська, Есманська, Юнаківська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Загалом по області було зафіксовано 100 прильотів, є руйнування, повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни із ствольної артилерії здійснили обстріл Середино-Будської громади – 15 "прильотів". Також ворог обстрілював громаду з "Градів". Крім того, з гелікоптеру по м. Середина-Буда випущено чотири некерованих ракети. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотири житлові будинки.

По Есманській громаді зафіксовано 7 прильотів з міномету. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарські споруди.

18 мін росіяни скинули на територію Юнаківської громади. За результатами одного з обстрілів поранень зазнали двоє жителів с. Басівка, їх госпіталізували.

По Білопільській громаді ворог 15 разів вдарив з міномету та 30 - з АГС. По Шалигинській громаді було здійснено артобстріл, внаслідок чого пошкоджено два житлових будинки.

Протягом 25 квітня російські війська завдали удару по чотирьом прикордонним громадам Сумської області, зафіксовано 70 "прильотів" з мінометів, артилерії, гранатометів.