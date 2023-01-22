Росіяни обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область: пошкоджені будинки та газогін (ФОТО)

Російські окупаційні війська в ніч на 22 січня вдарили ракетами по Запорізькій області. Внаслідок вибуху у Лежине пошкоджені будинки, водогін, газогін та ЛЕП.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог знову поцілив ракетами С-300 по мирних об'єктах нашої області. В результаті вибуху у Лежине постраждали домівки людей та інфраструктура села", -йдеться у повідомленні.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено будинки, автомобілі, водогін, газогін і лінія електропередач.

Крім того, ворог зранку обстріляв Комишуваху, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Обійшлося без постраждалих.

Загалом, за добу зафіксовано 172 обстріли по запорізьким громадам, постраждав 21 населений пункт, додалося ще 36 руйнувань.

Нагадаємо, окупанти за добу 20 січня обстріляли 21 населений пункт Запорізької області. У місті Гуляйполе під час ворожого обстрілу загинула жінка.