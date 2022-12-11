Росіяни обстріляли рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу до Бахмуту

Військові Російської Федерації в неділю, 11 грудня, обстріляли рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються Бахмуті Донецької області.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає, але автомобіль рятівників тепер потребує ремонту. Внаслідок артилерійського обстрілу виникли тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля.

"Цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни. Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси", — розповіли в ДСНС.

Зазначимо, що на сході України наразі тривають найзапекліші бої, про що неодноразово повідомляв президент Володимир Зеленський. Найактивніші бойові дії ведуться поблизу Бахмута та Соледара.

Проте, в ISW впевнені, що саме Бахмут став пасткою для армії РФ. Крім цього, окупанти нерідко виявляються затиснутими у невеликих населених пунктах.