Росіяни обстріляли селище на Миколаївщині, поранені юнак і дівчинка

27 липня російські загарбники завдали удару по селищу Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу осколкові поранення отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Наразі постраждалі доставлені до лікарні, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу. "Шановні мешканці громади, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та негайно йдіть в укриття задля власної безпеки", - зауважив Шайхет.

Зазначимо, що згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни завдали 27 авіаційних ударів та здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.