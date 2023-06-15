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Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: одна людина загинула

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: одна людина загинула
Загарбники пошкодили житлові будинки. Фото: Херсонська обласна прокуратура

15 червня близько 10:30 російські військові почали обстрілювати селище Зеленівку у Херсонському районі. Внаслідок обстрілу загинула 80-річна бабуся.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. 

За його словами, 69-річна жінка отримала поранення, її було госпіталізовано до лікарні.

Як повідомили у Херсонській окружній прокуратурі, російські окупанти для обстрілу використали міномети. Загарбники пошкодили житлові будинки та господарські споруди. 

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 14 червня 40 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко