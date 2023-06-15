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Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: одна людина загинула
15 червня близько 10:30 російські військові почали обстрілювати селище Зеленівку у Херсонському районі. Внаслідок обстрілу загинула 80-річна бабуся.
Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.
За його словами, 69-річна жінка отримала поранення, її було госпіталізовано до лікарні.
Як повідомили у Херсонській окружній прокуратурі, російські окупанти для обстрілу використали міномети. Загарбники пошкодили житлові будинки та господарські споруди.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 14 червня 40 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.