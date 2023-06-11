Росіяни обстріляли село на Харківщині з "Ураганів"

Сьогодні ввечері російські окупанти завдали ударів по селу Циркуни Харківської області. Загарбники били з РСЗВ “Ураган”.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу Циркунів ніхто з людей не постраждав.

Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.

На місці обстрілу працюють всі служби. Наразі правоохоронці фіксують злочини окупантів.

Минулої доби в Харківській області російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі, де виникла пожежа.