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Росіяни обстріляли село на Харківщині з "Ураганів"
Сьогодні ввечері російські окупанти завдали ударів по селу Циркуни Харківської області. Загарбники били з РСЗВ “Ураган”.
Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу Циркунів ніхто з людей не постраждав.
Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці обстрілу працюють всі служби. Наразі правоохоронці фіксують злочини окупантів.
Минулої доби в Харківській області російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі, де виникла пожежа.