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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є загиблий
Російські окупанти вранці 3 травня обстріляли село Токарівка Херсонської області. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що ворог гатив по житлових будинках.
За попередньою інформацією, внаслідок цього одна людина загинула. 47-річний чоловік на подвірʼї власного будинку отримав травми, несумісні з життям.
Наразі на місці працюють екстрені служби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, протягом 2 травня війська РФ 106 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Окупанти випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Через російську агресію четверо людей загинули, семеро дістали поранення.