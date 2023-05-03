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Війна Війна
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Події
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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є загиблий

Херсонська область
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти вранці 3 травня обстріляли село Токарівка Херсонської області. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що ворог гатив по житлових будинках.

За попередньою інформацією, внаслідок цього одна людина загинула. 47-річний чоловік на подвірʼї власного будинку отримав травми, несумісні з життям.

Наразі на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, протягом 2 травня війська РФ 106 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Окупанти  випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. 

Через російську агресію четверо людей загинули, семеро дістали поранення.

Автор:
Артем Ющенко