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Росіяни обстріляли село на Херсонщині, поранена людина
30 вересня російські загарбники завдали ударів по селу Козацьке, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Згідно з повідомленням, росіяни скинули на село боєприпас з дрона.
Поранення отримав 48-річний чоловік. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та поранення лівої руки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також сьогодні близько 10:00 години ранку загарбники поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.
"Армія РФ "демілітаризувала" вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи. На щастя, обійшлося без жертв", - написав очільник області Олександр Прокудін.
Загалом, протягом доби 29 вересня росіяни здійснили 96 обстрілів Херонської області.
Ворог випустив 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, станкових автоматичних гранатометів, авіації та безпілотників.