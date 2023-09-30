Росіяни обстріляли село на Херсонщині, поранена людина

30 вересня російські загарбники завдали ударів по селу Козацьке, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, росіяни скинули на село боєприпас з дрона.

Поранення отримав 48-річний чоловік. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та поранення лівої руки.

Також сьогодні близько 10:00 години ранку загарбники поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.

"Армія РФ "демілітаризувала" вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи. На щастя, обійшлося без жертв", - написав очільник області Олександр Прокудін.

Загалом, протягом доби 29 вересня росіяни здійснили 96 обстрілів Херонської області.

Ворог випустив 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, станкових автоматичних гранатометів, авіації та безпілотників.