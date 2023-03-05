Росіяни обстріляли село на Херсонщині, троє загиблих

Армія країни-агресора РФ 5 березня з мінометів вдарила по селу Понятівка на Херсонщині, є жертви серед мирного населення. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що внаслідок обстрілу загинула жінка та двоє дітей.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 4 березня ворог 78 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення.