Росіяни обстріляли школу на Чернігівщині, загинула дитина

Російські окупанти завдали удару по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. Вони влучили в школу, яка на разі не працює.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його інформацією, загинула дитина, яка на момент обстрілу перебувала неподалік будівлі.

Інформація про інших потерпілих наразі уточнюється.

Нагадаємо, число постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області зросло до 34. Люди отримали забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння.

Окрім цього, російські окупаційні війська 1 травня обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого є руйнування та поранені.