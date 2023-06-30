Росіяни обстріляли школу на Донеччині: загинули вчителька й бухгалтерка, ще 6 людей поранені (ФОТО)

Російські окупанти вранці 30 червня обстріляли школу в селі Сергіївка на Донеччині, вбивши двох людей та поранивши ще шістьох. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що окупанти здійснили атаку близько 11:20. Ворог застосував, імовірно, реактивні системи залпового вогню, влучивши в територію місцевої школи. На момент обстрілу там перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, із яких четверо чоловіків віком 54-69 років та двоє жінок 24 і 34 років, зазнали тілесних ушкоджень. Постраждалих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Окупанти практично зруйнували частину будівлі школи, розбивши класні кімнати, кабінети й інші приміщення, а також меблі та шкільний інвентар.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки російського обстрілу школи на Донеччині, 30 червня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки російського обстрілу школи на Донеччині, 30 червня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки російського обстрілу школи на Донеччині, 30 червня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки російського обстрілу школи на Донеччині, 30 червня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, протягом 29 червня росіяни обстріляли низку населених пунктів Донеччини. За добу в результаті цього двоє людей отримали поранення.