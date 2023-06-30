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Росіяни обстріляли школу на Донеччині: загинули вчителька й бухгалтерка, ще 6 людей поранені (ФОТО)
Російські окупанти вранці 30 червня обстріляли школу в селі Сергіївка на Донеччині, вбивши двох людей та поранивши ще шістьох. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що окупанти здійснили атаку близько 11:20. Ворог застосував, імовірно, реактивні системи залпового вогню, влучивши в територію місцевої школи. На момент обстрілу там перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.
Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, із яких четверо чоловіків віком 54-69 років та двоє жінок 24 і 34 років, зазнали тілесних ушкоджень. Постраждалих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Окупанти практично зруйнували частину будівлі школи, розбивши класні кімнати, кабінети й інші приміщення, а також меблі та шкільний інвентар.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, протягом 29 червня росіяни обстріляли низку населених пунктів Донеччини. За добу в результаті цього двоє людей отримали поранення.