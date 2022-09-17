Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС

Росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС

Армія Російської Федерації зранку 17 вересня завдала удару по Слов'янській ТЕС, що в Донецькій області. В результаті пошкоджено обладнання на території станції, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

В результаті атаки виникла пожежа, на місце прибули рятувальники. Сили ДСНС локалізують та ліквідують загорання.

Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

"Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", — підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня загарбники завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом, про що повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter. 

Через це без світла лишилися Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області.

На ранок електро- та водопостачання на Харківщині відновили на 80%.

Автор:
Віта Молодан