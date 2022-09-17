Росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС

Армія Російської Федерації зранку 17 вересня завдала удару по Слов'янській ТЕС, що в Донецькій області. В результаті пошкоджено обладнання на території станції, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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В результаті атаки виникла пожежа, на місце прибули рятувальники. Сили ДСНС локалізують та ліквідують загорання.

Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

"Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", — підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня загарбники завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом, про що повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

Через це без світла лишилися Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області.

На ранок електро- та водопостачання на Харківщині відновили на 80%.