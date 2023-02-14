Росіяни обстріляли станцію медичної допомоги на Херсонщині, є поранений (ФОТО)

Російські війська 14 лютого завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Під обстріл потрапила станція швидкої медичної допомоги.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Через російську атаку приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримав водій "швидкої", чоловіка поранило уламками скла.

Зазначається, що це вже другий медзаклад, який 14 лютого обстріляли окупанти. Вранці російські війська обстріляли ще один медзаклад у Херсоні.

"В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор", - повідомила пресслужба.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Так, 13 лютого окупанти 54 рази обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинули двоє людей.