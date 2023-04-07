Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині: поранено матір з дітьми

Армія країни-агресора РФ зранку 7 квітня обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його слвами, через російську атаку поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.

Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Нагадаємо, 6 квітня росіяни з дрону скинули вибухівку на село Зміївка на Херсонщині.

За добу 6 квітня окупанти 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.