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Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині: поранено матір з дітьми
Армія країни-агресора РФ зранку 7 квітня обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його слвами, через російську атаку поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
Нагадаємо, 6 квітня росіяни з дрону скинули вибухівку на село Зміївка на Херсонщині.
За добу 6 квітня окупанти 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.