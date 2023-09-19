Росіяни обстріляли Сумщину, двоє людей отримали поранення

19 вересня близько 11:30 російські загарбники обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого двоє цивільних мешканців отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, під час обстрілу постраждалі перебували на території власних домогосподарств. Також було пошкоджено два приватні будинки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 17 вересня внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади, що на півдні Сумської області. Внаслідок цього, одна людина загинула та одна була поранена.