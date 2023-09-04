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Росіяни обстріляли Сумщину: пошкоджено залізницю, є постраждалі
Протягом 4 вересня російські окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Було зафіксовано 119 вибухів. Під ворожий вогонь потрапили Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Найбільше постраждали Дружбівська та Середино-Будська громади. У Дружбівській ворог бив з артилерії, унаслідок чого було поранено одну людину, а 12 приватних будинків зазнали пошкоджень. Під вогнем опинилися 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.
По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів та РСЗВ. Внаслідок цього пошкодження отримали житлові будинки, адміністративне приміщення, два автомобілі, залізничне полотно. Одна людина отримала поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
По Білопільській громаді ворог вдарив з мінометів і танків, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач.
В Есманській громаді було зафіксовано мінометний обстріл, пошкоджено складське приміщення агропідприємства.
Краснопільська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Свеська громади також потрапили під обстріл з мінометів.
Нагадаємо, 22 серпня росіяни обстріляли Середину-Буду. Тоді було зафіксовано четверо поранених. Уламками було посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.