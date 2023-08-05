Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, загинула людина

5 серпня близько 14:30 російські окупаційні війська обстріляли територію Новослобідської громади Конотопського району з мінометів. Внаслідок ворожої атаки загинув 61-річний житель села Манухівка.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, снаряд прилетів на власне подвір'я чоловіка.

Прокурори задокументували наслідки обстрілів та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вранці 22 липня обстріляла селище в Краснопільській громаді Сумської області, внаслідок чого, за попередніми даними, одна людина загинула.

Додамо, що станом на 19:25 по всій території України оголошено повітряну тривогу. Згідно з повідомленням Повітряних сил, росіяни здійснили черговий запоск "Калібрів". Під загрозою Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Хмельницька, Дніпропетровська області.