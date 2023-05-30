Росіяни обстріляли Сумську область дев'ять разів за день: є руйнування

Протягом дня 30 травня окупаційні війська Російської Федерації здійснили 9 обстрілів Сумської області. В регіоні зафіксували 55 вибухів. Під ворожий вогонь потрапили Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Від ранку росіяни атакували Середино-Будську громаду, зафіксували 15 влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватних житлових будинки та лінію електропередач. В Великописарівській громаді 4 міни скинули росіяни на територію громади.

По Білопільській громаді здійснили мінометний обстріл, зафіксували 12 вибухів. У Новослобідській громаді пролунало 2 вибухи.

У Середино-Будській громаді зафіксували 6 вибухів. Унаслідок атак виникла пожежа у 6 господарчих спорудах (гаражах), пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та два двоповерхових будинки. У Краснопільській громаді – 6 вибухів, у Шалигинській громаді – 10 вибухів.

Напередодні в регіоні під ворожий вогонь потрапили Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська громади.