Росіяни обстріляли Сумську область. Є руйнування

Війська Російської Федерації продовжують атакувати Сумську область з території РФ. 18 листопада окупанти атакували три громади регіону. Про це в Facebook повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Зокрема, по двох прикордонних селах Шалигинської громади ворог відкрив вогонь після 14:00. Під час артилерійського обстрілу там загалом зафіксували 33 влучання.

"Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарчі споруди, автівка", — розповів Живицький.

Крім того, близько 10:00 по околицях одного з прикордонних сіл Середино-Будської громади армійці РФ відкрили вогонь із "Градів", зафіксували чотири влучання. О 17:00 ці ж населені пункти знову потрапили під ворожий вогонь. Другого разу зафіксували вже 24 "прильоти".

Білопільська громада теж була під ворожим вогнем. Близько 10:00 росіяни випустили по прикордонню 8 мін.

Нагадаємо, на початку листопада армія Російської Федерації двічі за день відкривала вогонь по Ворожбянській громаді в Сумській області. В результаті другого обстрілу загинула жінка.

Того ж дня російські обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами та Конотопом.