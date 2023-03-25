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Росіяни обстріляли Торецьк і Часів Яр, двоє людей загинули
Російські окупанти 25 березня обстріляли Торецьк і Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Як зазначив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус у коментарі "Суспільному", загарбники атакували місто пообіді.
"Руйнувань у місті багато. Загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Поранених немає. Обстріли у місті та довкола нього не зупиняються", – розповів він.
Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва уточнила, що загиблому було 62 роки. Правоохоронці задокументували факти порушення законів і звичаїв війни з боку окупантів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також вона розповіла, що через російський обстріл Торецька біля власного дому загинула 81-річна жінка.
Нагадаємо, вранці 25 березня повідомлялося про загибель двох жителів Донеччини через російські атаки протягом доби. Загарбники вбили людей в у Бахмуті та Орлівці. Ще троє людей в регіоні дістали поранення.