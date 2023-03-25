Росіяни обстріляли Торецьк і Часів Яр, двоє людей загинули

Російські окупанти 25 березня обстріляли Торецьк і Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як зазначив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус у коментарі "Суспільному", загарбники атакували місто пообіді.

"Руйнувань у місті багато. Загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Поранених немає. Обстріли у місті та довкола нього не зупиняються", – розповів він.

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва уточнила, що загиблому було 62 роки. Правоохоронці задокументували факти порушення законів і звичаїв війни з боку окупантів.

Також вона розповіла, що через російський обстріл Торецька біля власного дому загинула 81-річна жінка.

Нагадаємо, вранці 25 березня повідомлялося про загибель двох жителів Донеччини через російські атаки протягом доби. Загарбники вбили людей в у Бахмуті та Орлівці. Ще троє людей в регіоні дістали поранення.