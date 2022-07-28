Росіяни обстріляли Торецьк: з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили два тіла

У Торецьку Донецької області рятувальники вилучили з-під завалів пошкодженого житлового будинку тіла чоловіка та жінки. Будинок зазнав руйнувань внаслідок обстрілу російськими окупантами у четвер зранку, 28 липня.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 28 липня під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині п'ятиповерхового житлового будинку виявлено та вилучено тіла 2-х загиблих осіб - чоловіка та жінки. Наразі роботи завершені.

Зокрема, внаслідок події загинуло 2 особи, врятовані троє.

До пошукових робіт були залучені 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста 1 трактор та 1 автокран.

В результаті обстрілу Торецька частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з п'ятого по треті поверхи п'ятиповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, що зранку 27 липня російські військові також завдали три ракетні удари по Торецьку та один по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі. В Авдіївці росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ.