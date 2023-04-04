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Росіяни обстріляли три громади Сумщини: в ОВА розповіли про наслідки

Росіяни обстріляли три громади Сумщини: в ОВА розповіли про наслідки
Росіяни обстріляли три громади Сумщини.

Російські окупаційні війська 4 квітня обстріляли три громади в Сумській області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Краснопільська громада: внаслідок скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА по одному із сіл Краснопільської громади поранення отримала одна цивільна особа і пошкоджено торгівельний заклад", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни практично протягом усього дня обстрілювали Білопільську громаду: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.

Крім того, ворог здійснив мінометний обстріл з території РФ по Середино-Будській громаді.Там зафіксовано 15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 4 квітня обстріляли дві громади Сумщини, внаслідок чого є поранені та руйнування.

Автор:
Ніна Комащенко