Росіяни обстріляли три громади Сумської області

Протягом 23 серпня окупанти обстріляли території Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад Сумської області, загалом зафіксували понад 80 прильотів влучань. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Есманська громада потрапила під артилерійський вогонь о 08:50, о 12:50 ворог атакував з мінометів. В результаті в громаді частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.

Миропільську громаду з мінометів обстріляли о 16:45. З 17:15 до 19 години росіяни вели мінометний вогонь по Краснопільській громаді.

З 19:25 тривав артобстріл Великописарівської громади. Усього зафіксували понад 30 попадань.

23 серпня окупанти також обстріляли Харків. Продовжують росіяни також обстрілювати населені пункти Харківської області. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби поранення отримали 2 мирних мешканця. В Чугуївському районі поранена жінка 71 року, в Ізюмському - чоловік 58 років.

Цього ж дня окупанти накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.