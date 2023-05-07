Росіяни обстріляли три райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.

Також у смт. Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалик серед цивільного населення немає.

Крім того, в області залишається високою мінна небезпека.

"Після 14:30 в полі біля села Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районі Синьківки Куп'янського району, отримав відсіч від наших Захисників та відступив з втратами", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає.