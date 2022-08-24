Росіяни обстріляли Харків ракетами "Калібр" та касетними боєприпасами

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти, які не можуть здолати опір наших захисників на полі бою, посилили свої підступні удари по мирних мешканцях Харкова та області. Вчора близько 21:00 ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік", - зазначив Синєгубов.

Крім того, близько 23:00 23 серпня над Шевченківським районам Харкова вибухнула ракета, попередньо – "Калібр". Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Вибито вікна будинку в Новобаварському районі.

"Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її 5-річна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів", - зазначив очільник ОВА.

Також близько 00:30 ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське Роганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.

В Харкові були пошкоджені господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.

Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював с. Циркуни Харківського району. В селі сталося одразу 4 пожежі. Пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Поранення отримав 59-річний чоловік.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог веде обстріл наших позицій з реактивної та ствольної артилерії, веде розвідку за допомогою БпЛА. Наші захисники дають окупантам гідну відсіч та завдають відчутних втрат", - підкреслив Синєгубов.

Зазначимо, 23 серпня близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок.