Росіяни обстріляли Харків та область: є жертва та постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)

Російські окупаційні війська в ніч на 31 липня вдарили ракетами по Харкову, внаслідок чого сталася пожежа в складській будівлі. Крім того, ввечері 30 липня ворог обстріляв з артилерії область.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Харкову двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням. Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м.

Через ворожу атаку поранення отримав 61-річний охоронець, його доставили до лікарні.

Крім того, за інформацією Офісу генпрокурора, 30 липня близько 20:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загорівся будинок у селі Шийківка Борівської ОТГ. Там загинула 74-річна мирна жителька, ще двоє людей травмовані.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова та Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено приватний будинок та гараж.

Загалом, протягом минулої доби 30 липня ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. Зокрема, у Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено 4 житлові будинки, поранення отримав 84-річний чоловік.

"На Куп'янському напрямку тривають бої. Минулої доби окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії східніше Берестового Куп'янського району. Відступили з втратами", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 29 липня ворог вкотре обстріляв Куп‘янськ: там пошкоджено житлові будинки. Також під ударом з боку російських військових було село Вільхуватка Великобурлуцької громади. Зазнала пошкоджень господарська споруда. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Куп‘янщину з артилерії.