Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблий та поранена

Російські окупаційні війська не припиняють постійні обстріли цивільного населення Харківської області. 18 липня росіяни вчергове обстріляли Дворічну Куп'янського району, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, а 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини.

Жінку було госпіталізовано до лікарні, їх надається вся необхідна медична допомога.

Протягом доби під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

Внаслідок обстрілів двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення. Госпіталізації потерпілі не потребували.

У Куп’янську росіяни обстрілом з РСЗВ пошкодили приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки.