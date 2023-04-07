Росіяни обстріляли Харківщину, загинув чоловік

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні міста і села Харківської області. Сьогодні під час чергового обстрілу загинув цивільний чоловік.

Про це повіддомив очільник області Олег Синєгубов.

За його інформацією, обстріл стався близько 14:30. Під ворожий вогонь потрапило село Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік.

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство, сталася пожежа. У селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.